Стали известны подробности о меню Rostic's после ребрендинга

Гендиректор «Юнирест» Шаманская: в Rostic's изменятся названия только двух блюд KFC

После ребрендинга рецепты блюд в Rostic's будут полностью сохранены и повторят позиции из меню KFC. Об этом рассказал совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов, сообщил корреспондент «Ленты.ру». Он также выразил надежду на то, что покупатели не смогут почувствовать разницу между старыми и новыми блюдами.

«Все рецепты полностью сохранены. Технология и те блюда, которые мы готовим, полностью повторяют меню KFC. Это большой плюс, потому что в рамках наших договоренностей мы поддерживаем две франшизы с одинаковыми рецептами. Я надеюсь, вы вообще не сможете отличить вкус. Возможно, где-то руки другие, но рецепты одни и те же. Крылья будут такие же острые», — заверил Котов.

Генеральный директор «Юнирест» Татьяна Шаманская также предупредила о небольших изменениях в названии знаменитых блюд.

«Два знаковых названия KFC в Rostic's будут заменены. "Боксмастер" станет "Ростмастером", а "Твистер" — "Шеф-роллом"», — рассказала Шаманская.

Посетителям ресторанов также пообещали, что все купоны и скидочные программы, действовавшие в KFC, сохранятся в Rostic's. Об этом заявила директор по операционной деятельности «Юнирест» Ольга Елисеева. Также анонсированы новинки в меню, которые появятся до конца года.

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая являлась владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка.

Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российскому покупателю были переданы активы, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's.

Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия. По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Корпорация Yum! Brands начала переговоры о продаже KFC в начале июля 2022-го. Правообладатель заявил, что сеть фастфуда ждет переименование и ребрендинг. Все будет идти постепенно — первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны. Большинство точек сети, которые принадлежат российским франчайзи, обновят стиль позднее. Еда и вкусы при этом останутся прежними, пообещали в компании.