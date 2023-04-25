В Сингапуре пассажир автобуса поймал домогавшегося школьницы мужчину и сдал его полиции

В Сингапуре пассажир автобуса поймал мужчину, который домогался подростка, и сдал его полиции. Об этом сообщает Stomp.

Пассажир спас 14-летнюю школьницу от преступника в четверг, 20 апреля. Рано утром он зашел в автобус и сел на последнее место среднего ряда. Через несколько минут в автобус зашел 57-летний мужчина. Несмотря на то что в передней части транспортного средства было много свободных мест, он сел рядом с девушкой, которая находилась на последнем сиденье за водителем.

Пассажир заметил, что школьница стала странно шевелиться, а вместе с ней двигался и подозрительный мужчина. «Когда я понял, что что-то не так, я решил наклониться, чтобы посмотреть, что происходит. И я увидел, что рука преступника находится между бедер жертвы», — рассказывает он.

Сингапурец сразу позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, а затем схватил извращенца и повел его к водителю. Водитель автобуса остановился, чтобы дождаться сотрудников правоохранительных органов, а все пассажиры пересели в другое транспортное средство. Среди пассажиров оказались два ученика той же школы, где учится жертва. Они позвонили учителям и постарались успокоить девушку. По словам пассажира, школьница была сонной и уставшей, поэтому могла стать жертвой преступника.

Через некоторое время к остановке приехала полиция и арестовала виновного. «Он был шокирован и напуган. Он говорил: "Я делал это не специально. Это был несчастный случай, я спешу на работу, пожалуйста, не делайте этого"» — говорил пассажир. Мужчина дал показания полиции и покинул автобус.

Расследование произошедшего продолжается. Обвиняемому в домогательствах грозит до трех лет тюремного заключения, штраф или телесные наказания.

Ранее сообщалось, бывшая заменяющая учительница государственной школы в США была арестована полицией за то, что домогалась 15-летнего школьника и отправляла ему свои обнаженные фотографии. Учительница отводила подростка в школьные кладовки во время обеденного перерыва, а затем трогала и целовала его.