Россияне оказались не готовы к переходу на цифровой рубль

SuperJob: 73 процента россиян не готовы отказаться от наличных

Россияне пока не готовы отказаться от наличных денег. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob в преддверии запуска в России цифрового рубля.

Только 14 процентов граждан оказались готовы полностью перейти на безналичный расчет. Еще меньше желающих, 12 процентов, было во время пандемии COVID-19, тогда как в 2014 году перестать использовать купюры и монеты были не против 21 процент респондентов.

Против отказа от традиционных денег выступили 73 процента опрошенных. Они считают, что наличные дают им финансовую независимость и неподотчетность. Граждане также задавались вопросом, смогут ли они проводить расчеты с цифровым рублем в случае перебоев с электричеством. Авторы исследования отмечают, что чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от наличных. Среди участников старше 45 лет таких было только 11 процентов, а в группе моложе 34 лет — 23 процента.

Опрос портала проводился с 20 по 24 апреля 2023 года, в нем приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из всех округов страны.

Законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля, был одобрен Госдумой в первом чтении в марте. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что запуск в обращение нового платежного средства ожидается до конца 2023 года. Он назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все транзакции и увидеть расход средств.

Ранее исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что 38 процентов россиян не разобрались в принципах работы цифрового рубля накануне его запуска. Только 34 процента респондентов заявили, что готовы использовать новое платежное средство. Из них 14 процентов уверены, что станут активными пользователями, а оставшиеся 20 процентов будут прибегать к использованию цифрового рубля только в случае необходимости — например, для получения выплат от государства.