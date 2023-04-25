Латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО
«РВ»: воюющие на стороне ВСУ латиноамериканские наемники показали свои позицииСюжетСпециальная военная операция на Украине
Латиноамериканские наемники, поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ), показали на видео свои позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Испаноязычные боевики из стран третьего мира воюют за ВСУ», — отметили авторы канала в подписи к посту.
На записи видно четверых мужчин, которые по очереди появляются в объективе камеры и передают приветы на испанском языке. В конце видео фокус оператора смещается на вооружение.
Ранее журналисты газеты Le Monde сообщили что в боях на Украине участвуют порядка 70 французских наемников.