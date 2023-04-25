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18:59, 25 апреля 2023Бывший СССР

Латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО

«РВ»: воюющие на стороне ВСУ латиноамериканские наемники показали свои позиции
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Латиноамериканские наемники, поддерживающие Вооруженные силы Украины (ВСУ), показали на видео свои позиции в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Испаноязычные боевики из стран третьего мира воюют за ВСУ», — отметили авторы канала в подписи к посту.

На записи видно четверых мужчин, которые по очереди появляются в объективе камеры и передают приветы на испанском языке. В конце видео фокус оператора смещается на вооружение.

Ранее журналисты газеты Le Monde сообщили что в боях на Украине участвуют порядка 70 французских наемников.

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Варвара Кошечкина
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