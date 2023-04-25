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12:44, 25 апреля 2023Россия

Обматеривший ребенка в шапке с буквой Z россиянин объяснил свой поступок

Обругавший ребенка в шапке с буквой Z заявил, что мальчик вызывающе посмотрел на него

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обматеривший мальчика в шапке с буквой Z мужчина объяснил свой поступок. По словам жителя Екатеринбурга, школьник дерзко повел себя в общении с ним. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя регионального главка МВД Валерия Горелых.

Горожанин заявил, что, увидев мальчика, поинтересовался у него о значении Z-символики. «Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе и пошел дальше», — добавил россиянин. Именно это и спровоцировало агрессию в адрес школьника, уточнил мужчина.

24 апреля в сети опубликовали видео, на котором мужчина обзывает находящегося за кадром школьника. Горожанин не стесняется в выражениях и заявляет о желании пообщаться с отцом ребенка.

Позже выяснилось, что отец мальчика работает в Росгвардии, а его мать, узнав о случившемся, написала заявление в полицию. Женщина просила проверить действия мужчины на предмет дискредитации Вооруженных сил России. 25 апреля стало известно о задержании оскорбившего мальчика мужчины.

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Алан Босиков
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