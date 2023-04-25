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20:18, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала об отношении матери к ее работе

Порнозвезда Лулу Лерман рассказала, что мать поддерживает ее работу на OnlyFans и Pornhub

Фото: Andrew Kelly / Reuters

22-летняя американская порнозвезда Лулу Лерман (Lulu Lehrman), публикующая откровенный контент на сервисах OnlyFans и Pornhub, рассказала об отношении матери к ее работе в индустрии для взрослых. Подробности модель раскрыла в интервью изданию Daily Star.

«Мама меня поддерживает. И я очень ее люблю. Она всегда меня поддерживала», — заявила Лерман. Порнозвезда добавила, что родственница также не против того, чтобы она сделала несколько пластических операций, в том числе и операцию по увеличению груди.

При этом Лерман уточнила, что бабушка и дедушка не знают о ее работе. «Я намекнула им: "Я просто работаю моделью и фотографируюсь в нижнем белье". Они это не одобрили, но сказали: "Главное, что ты не ведешь OnlyFans!" Я просто держу рот на замке», — призналась она.

Ранее другая порнозвезда из США Сараи Минкс (Sarai Minx) сообщила, что ее отцу было сложно принять новость о ее профессии. По словам американки, родитель плакал, когда узнал о выборе дочери. Позднее актриса ушла из порно, так как не захотела превращать съемки в фильмах для взрослых в карьеру.

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Оксана Петина
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