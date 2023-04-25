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10:35, 25 апреля 2023Бывший СССР

Посол Молдавии приехал в МИД России

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий приехал в МИД России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий приехал в Министерство иностранных дел (МИД) России после инцидента с высылкой сотрудника российского посольства, передает РИА Новости.

«Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день», — прокомментировал свой визит дипломат.

19 апреля сотрудника посольства России в Молдавии объявили персоной нон грата на территории республики. Двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт.

Российское посольство назвало решение Кишинева необоснованным, политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения и отметило, что внятные разъяснения о причинах случившегося от властей республики не последовало.

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Алевтина Запольская
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