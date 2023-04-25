Посол Молдавии приехал в МИД России
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий приехал в МИД России
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий приехал в Министерство иностранных дел (МИД) России после инцидента с высылкой сотрудника российского посольства, передает РИА Новости.
«Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день», — прокомментировал свой визит дипломат.
19 апреля сотрудника посольства России в Молдавии объявили персоной нон грата на территории республики. Двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт.
Российское посольство назвало решение Кишинева необоснованным, политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения и отметило, что внятные разъяснения о причинах случившегося от властей республики не последовало.