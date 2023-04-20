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17:40, 20 апреля 2023Бывший СССР

В посольстве России прокомментировали высылку дипломата из Молдавии

В посольстве России назвали высылку дипломата из Молдавии политически ангажированной

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посольство России в Кишиневе назвало необоснованным объявление российского дипломата персоной нон грата в Молдавии. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве заявили, что считают решение Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии о высылке дипломата «политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения».

«Категорически отвергаем избранные предлогом данного решения огульные обвинения наших дипломатов в "неподобающем поведении" в Международном аэропорту Кишинева. Тем более что внятных разъяснений от представителей МИДЕИ на этот счет ожидаемо не последовало», — добавили в диппредставительстве.

Ранее в МИДЕИ объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. В ведомстве отметили, что такое решение было принято после «неподобающего поведения» сотрудников посольства России, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. В МИД РФ в свою очередь пообещали ответить на подобные действия Кишинева.

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Алевтина Запольская
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