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14:55, 17 апреля 2023Бывший СССР

Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

Глава Татарстана Минниханов сообщил об объявлении его Молдавией нежелательным лицом

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию, его объявили нежелательным лицом. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «Новости Гагаузии».

Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023». «Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению [кандидата на пост главы Гагаузии Виктора] Петрова и [депутата молдавского парламента Александра] Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. (...) К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну», — сказал он.

11 апреля сообщалось, что Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, они коснулись Минниханова.

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Кристина Есикова
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