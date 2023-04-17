Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

Глава Татарстана Минниханов сообщил об объявлении его Молдавией нежелательным лицом

Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию, его объявили нежелательным лицом. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «Новости Гагаузии».

Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023». «Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению [кандидата на пост главы Гагаузии Виктора] Петрова и [депутата молдавского парламента Александра] Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. (...) К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [эту] страну», — сказал он.

11 апреля сообщалось, что Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, они коснулись Минниханова.