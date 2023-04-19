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16:55, 19 апреля 2023Бывший СССР

В МИД пообещали ответить на действия Молдавии в отношении посла России

В МИД пообещали ответить на решение Молдавии объявить российского посла persona non grata

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Москва ответит на решение властей Молдавии объявить посла России Олега Васнецова persona non grata, заявили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел (МИД).

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что МИД Молдавии вызовет посла России в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы объявить persona non grata российского дипломата и лишить еще двоих аккредитации в кишиневском международном аэропорту.

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Алевтина Запольская
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