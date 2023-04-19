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12:01, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели объявить российского дипломата персоной нон грата

МИД Молдавии вызовет посла РФ и объявит российского дипломата персоной нон грата

Фото: Александр Связин / РИА Новости

МИД Молдавии вызовет посла России в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы объявить персоной нон грата российского дипломата и лишить еще двоих аккредитации в кишиневском международном аэропорту. Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ, передает «Интерфакс».

«Сегодня посол России в Молдавии Олег Васнецов будет приглашен в министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему будет вручена нота МИД по этому поводу. Двое российских дипломатов нарушили установленные в кишиневском аэропорту правила поведения. Они лишены соответствующей аккредитации. По этой же причине один дипломат будет объявлен персоной нон грата в Молдавии», — сказал он.

Водэ уточнил, что эти решения связаны с поведением дипломатов РФ в аэропорту 17 апреля, когда молдавские пограничники запретили главе Татарстана Рустаму Минниханову въезд в республику. Также премьер-министр Молдавии Дорин Речан считает недопустимым визиты российских официальных лиц в страну до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.

Ранее Минниханов заявил, что ему отказали во въезде в Молдавию и объявили его нежелательным лицом. Он должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023».

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Кристина Есикова
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