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19:42, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата

В Молдавии объяснили объявление дипломата России персоной нон грата конвенцией 1961 года

Фото: Gikü / Wikimedia

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснило объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении действий, несоответствующих дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявили в МИДЕИ и назвали свои действия справедливыми.

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Алевтина Запольская
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