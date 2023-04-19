В Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата

В Молдавии объяснили объявление дипломата России персоной нон грата конвенцией 1961 года

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснило объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении действий, несоответствующих дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — заявили в МИДЕИ и назвали свои действия справедливыми.