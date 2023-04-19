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17:24, 19 апреля 2023Бывший СССР

Молдавия объявила персоной нон грата российского дипломата

Представитель МИДЕИ Молдавии Кожокару: российский дипломат объявлен персоной нон грата

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудника российского посольства в Кишиневе объявили персоной нон грата, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Филип Кожокару. Его слова передает ТАСС.

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», — сказал он, отметив, что двух других российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт. При этом имена сотрудников посольства не называются.

Ранее пресс-секретарь молдавского правительства Даниел Водэ сообщил, что МИД Молдавии объявит персоной нон грата российского дипломата и лишит еще двоих аккредитации в кишиневском международном аэропорту.

По заявлению молдавских чиновников, на такое решение Кишинев пошел после «неподобающего поведения» сотрудников посольства России накануне, когда во въезде в страну отказали главе Татарстана Рустаму Минниханову. В МИД России пообещали ответить на эти действия Молдавии.

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Алевтина Запольская
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