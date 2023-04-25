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20:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

Украине предрекли потери в сотни тысяч бойцов ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ потеряют сотни тысяч бойцов в ближайшие месяцы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Продолжение украинского конфликта приведет к потерям сотен тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие месяцы и демографической катастрофе. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Еще пара месяцев такой войны, и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», — считает он.

Ранее опрошенные газетой El País военные эксперты предрекли ВСУ невиданные препятствия при попытке наступления. Утверждается, что украинские войска столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Специалисты также предрекли Украине колоссальные потери в технике и живой силе.

23 апреля Соскин заявил, что российские военные уничтожили элитные подразделения ВСУ, которые предназначались для весеннего контрнаступления. По его словам, Украина не может ничего сделать. Соскин также отметил, что украинская противовоздушная оборона ослабла и не успевает перехватить даже дроны.

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Кристина Есикова
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