El País предрекла ВСУ столкновение с продуманными инженерными укреплениями при наступлении

Опрошенные газетой El País военные эксперты предрекли Вооруженные силам Украины (ВСУ) невиданные препятствия при попытке наступления.

Как говорится в материале, украинские войска столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Также британская разведка признала, что созданные оборонительные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для ВСУ.

По словам одного из аналитиков, нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с участием всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей.

Он уточнил, что ВСУ, согласно военной науке, необходимо сконцентрировать силы, превосходящие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем. Специалисты предрекли Украине в любом случае колоссальные потери в технике и живой силе.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что украинское контрнаступление начнется «в ближайшее время».

Позднее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно этим данным, наступление будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.