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10:39, 27 апреля 2023Моя страна

Фестиваль правильного кино пройдет в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре пройдет Фестиваль правильного кино

Фото: Kilyan Sockalingum / Unsplash

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края состоится Майский фестиваль правильного кино. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на администрацию города.

Мероприятие пройдет с 30 апреля по 14 мая и будет приурочено к празднованию Дня Победы. Главной площадкой станет краеведческий музей города, где будут проходить бесплатные кинопоказы.

Как уточнили в администрации, зрителям будут представлены документальные ленты. В частности, на большом экране покажут фильмы «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «С мячом в Британию», «Король Ринга. Николай Королев» и «Великая Отечественная в хронике ТАСС».

Фестиваль правильного кино пройдет в Комсомольске-на-Амуре уже второй раз.

Ранее сообщалось, что в Сочи в сентябре проведут второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

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Варвара Кошечкина
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