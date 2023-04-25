Учительница бросила работу, стала принцессой и разбогатела

Daily Mirror: британка бросила работу учительницей и переквалифицировалась в принцессы

Учительница из британского города Питерборо, графство Кембриджшир, бросила работу, стала принцессой, разбогатела и купила дом на заработанные деньги. Об этом сообщает Daily Mirror.

27-летняя Оливия Катфорт ушла с прежней работы и стала принцессой на полный рабочий день. В 2021 году женщина основала свою компанию для организации детских праздников Beyond A Princess. Параллельно она работала преподавателем в области искусств. Компания стала настолько популярной, что через десять месяцев британка решила уйти с основной работы и полностью переквалифицироваться.

Катфорт предлагает свои услуги в качестве принцессы и других персонажей на детских вечеринках, корпоративных мероприятиях и сотрудничает с различными брендами. В созданной ею компании работают десять девушек, выступающих на мероприятиях каждые выходные.

Британка выступает в образах диснеевских принцесс, таких как Эльза из «Холодного сердца», Ариэль из «Русалочки» и Жасмин из мультфильма «Аладдин». Но из-за закона об авторском праве она не может использовать имена этих принцесс.

По словам британки, на превращение в принцессу уходит около двух часов. Необходимо облачиться в костюм, сделать макияж, надеть парик и цветные контактные линзы. Благодаря своему делу она смогла заработать гораздо больше, чем на предыдущей работе. Катфорт сумела купить дом с тремя спальнями стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов (25,2 миллиона рублей). Катфорт также предлагает образы Уэнсдей и Энид из сериала «Уэнсдей» и некоторых злодеек, таких как Малефисента.

Женщина рассказала, что первыми двумя костюмами стали Золушка и Бель. Она заказала их у дизайнера из Вьетнама. Каждый костюм обошелся бизнесвумен в 500 фунтов стерлингов (50,4 тысячи рублей). Вложения окупились уже через пару месяцев работы.

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