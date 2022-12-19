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11:02, 19 декабря 2022Из жизни

Женщина бросила работу визажистки ради коров и кур и не пожалела

В США визажистка бросила работу ради спасения коров-инвалидов

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Визажистка из штата Пенсильвания, США, бросила работу ради спасения сельскохозяйственных животных-инвалидов и не пожалела. Историю женщины и ее супруга публикует New York Post.

33-летняя Аманда Кларк основала ферму-приют вместе с мужем, 35-летним Стивом. У них на попечительстве находятся 180 сельскохозяйственных животных, включая коров с молочных ферм, кур, выращенных на клеточных батареях, и свиней, спасенных со скотобойни.

По словам супругов, на создание реабилитационной фермы их вдохновило посещение приюта в Нью-Йорке в 2017 году. «Нас так тронули их истории, что мы буквально за одну ночь стали веганами», — рассказала Кларк. Первыми спасенными парой животными стали козлята по имени Патрик и Дарби. За ними последовали четыре курицы, которых Аманда и Стив назвали Тофу, Хэппи, Арахис и Пег.

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Первое время животных держали на огороженном участке двора у брата Аманды. Когда к козлятам прибавились куры, пришло время купить землю. Через несколько лет супруги зарегистрировали благотворительную организацию, которая существуют на пожертвования. Им помогают 12 волонтеров, а на постоянной основе за животными ухаживает Аманда и ее девятилетний сын Фин.

Женщина начинает свой день в семь утра, чтобы покормить животных, которые живут в загонах. Затем она возвращается в дом, чтобы ухаживать за зверями с инвалидностью. «Некоторые из них — жертвы жестокого обращения, а некоторых нашли на улице и принесли нам. Многие были спасены с ферм или непосредственно перед забоем на мясо», — объяснила Аманда. Она заключила, что ко всем животным, как и к людям, требуется индивидуальный подход.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, оставшаяся без высокооплачиваемой работы, нашла новое призвание благодаря собаке из приюта. По словам женщины, между ней и питомцем сразу же возникла глубокая связь.

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Евгения Черкасова
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