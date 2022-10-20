Daily Mirror: в Великобритании собака из приюта помогла женщине найти новое призвание

Жительница Великобритании, оставшаяся без высокооплачиваемой работы, нашла новое призвание благодаря собаке из приюта. Историю о том, как пес помог ей изменить жизнь к лучшему, публикует издание Daily Mirror.

53-летняя Ники Френч страдала от проблем с памятью и боли в плече, начавшихся после аварии, в которую она попала на велосипеде. Ослабшее здоровье вынудило ее завершить 30-летнюю карьеру и уволиться. Сразу после этого она решила воплотить свою давнюю мечту и завести собаку.

Британка зарегистрировалась на сайте приюта для животных и оставила заявку на подбор питомца. Вскоре сотрудники прислали Френч фотографию собаки — помеси бордер-колли и лерчера по кличке Боди. «Это была любовь с первого взгляда. Я знала, что Боди — тот самый», — рассказала женщина. Она выдержала череду собеседований и забрала собаку домой.

По словам женщины, между ней и питомцем сразу же возникла глубокая связь. Они проводят много времени вместе и понимают друг друга. Появление Боди вдохновило Френч на перемены. Она задумалась о том, чем заняться вместо работы, и решила обучиться на кинолога. В новом деле ей помогает Боди: он снимается в обучающих видео.

«Боди любит играть, но одно из наших любимых занятий — сидеть в тени в нашем местном парке и вместе смотреть на мир. После стольких лет мечтаний о собаке я до сих пор не могу поверить в то, что он мой. Боди принес столько радости в мою жизнь», — заключила Френч.

Ранее сообщалось, что американка бросила постоянную работу и разорвала пятилетние отношения, чтобы жить в фургоне с собакой. По ее словам, она была счастлива, планировала будущее, проводила время с друзьями и строила отношения с партнером, однако чувствовала, что в глубине души хочет другого.