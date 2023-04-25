Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 25 апреля 2023Россия

В Совфеде оценили арест вернувшихся с Украины во Францию с оружием активистов

Пушков заявил, что Франция не хочет видеть у себя тех, кого поддерживает на Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил сообщения о том, что во Франции арестовали вернувшихся с Украины с оружием ультраправых активистов. Он отметил, что страна не хочет видеть у себя тех, кого поддерживает.

«Экспорт крайне правых с Украины в Европу. Франция их поддерживает на Украине, но у себя "борцов за свободу и демократию" почему-то видеть не хочет», — заявил сенатор.

Ранее стало известно, что два ультраправых активиста были арестованы во Франции на автовокзале в парижском районе Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине с оружием. В отношении них возбуждено дело об угрозе национальной безопасности.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил об утечке поставляемого Киеву оружия. Он отметил, что вооружение начали расхищать в самом начале российской спецоперации на Украине, когда оно поступало в Польшу, Румынию и другие страны Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможности ВСУ провести удачное контрнаступление
В США назвали условие для окончания помощи Украине
В Британии рассказали об усилении защиты Севастополя боевыми дельфинами
40-летняя Наталья Подольская показала фигуру в нижнем белье и ковбойских чапах
Разработан эффективный способ терапии остеоартрита
Российские военные начали применять танки «Армата» для атаки по позициям ВСУ
Вертолет санавиации разбился в российском регионе
Раскрыты темы переговоров Лаврова и Гутерриша
«Росэнергоатом» призвал отодвинуть линию соприкосновения для безопасности ЗАЭС
Стало известно о резкой смене тактики украинских военных в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.