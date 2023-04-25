В Совфеде оценили арест вернувшихся с Украины во Францию с оружием активистов

Пушков заявил, что Франция не хочет видеть у себя тех, кого поддерживает на Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил сообщения о том, что во Франции арестовали вернувшихся с Украины с оружием ультраправых активистов. Он отметил, что страна не хочет видеть у себя тех, кого поддерживает.

«Экспорт крайне правых с Украины в Европу. Франция их поддерживает на Украине, но у себя "борцов за свободу и демократию" почему-то видеть не хочет», — заявил сенатор.

Ранее стало известно, что два ультраправых активиста были арестованы во Франции на автовокзале в парижском районе Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине с оружием. В отношении них возбуждено дело об угрозе национальной безопасности.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил об утечке поставляемого Киеву оружия. Он отметил, что вооружение начали расхищать в самом начале российской спецоперации на Украине, когда оно поступало в Польшу, Румынию и другие страны Европы.