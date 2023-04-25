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11:05, 25 апреля 2023Экономика

Появились фото из первого ресторана Rostic's после ребрендинга

В Москве после ребрендинга приготовили к открытию флагманский ресторан Rostic's

Флагманский ресторан Rostic's на 1-й Тверской-Ямской в Москве после ребрендинга готовится к открытию 25 апреля. Торжественное мероприятие по этому поводу запланировано на 17:00, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

На фирменных стаканчиках пока отсутствует логотип, однако редизайн интерьера уже завершен.

Фото с открытия первого Rostic’s

Мария Сметанина / «Лента.ру»

17 апреля стало известно, что американская компания Yum! Brands, которая являлась владельцем сети ресторанов KFC в России, завершила сделку по продаже своего бизнеса в стране и объявила об уходе с отечественного рынка.

Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российскому покупателю были переданы активы, включающие собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's. Российская компания согласилась сохранить рабочие места сотрудников KFC в России.

Представители компании пообещали представить новый логотип в день открытия ресторанов «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия. По их словам, обновленный логотип сети ресторанов будет более заметным, но сохранит узнаваемость.

Корпорация Yum! Brands начала переговоры о продаже KFC в начале июля 2022-го. Правообладатель заявил, что сеть фастфуда ждет переименование и ребрендинг. Все будет идти постепенно — первыми на новый бренд перейдут собственные рестораны. Большинство точек сети, которые принадлежат российским франчайзи, обновят стиль позднее. Еда и вкусы при этом останутся прежними, пообещали в компании.

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Мария СметанинаЕкатерина Смирная
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