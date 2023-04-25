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04:03, 25 апреля 2023Ценности

57-летняя телеведущая показала фигуру в бикини

Австралийская телеведущая Соня Крюгер показала фигуру в бикини на фото с отдыха на Бали

Фото: @soniakruger

Австралийская телеведущая Соня Крюгер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фантов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость опубликовала серию фото и видео, на которых она позирует в бикини синего цвета. Телезвезду запечатлели на пляже напротив океана в соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Известно, что она отдыхала на Бали с семьей и друзьями.

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Подписчики оценили фигуру Крюгер в комментариях под публикацией. «Красотка», «Шикарная», «Выглядишь на 10 лет моложе», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Показала, кто тут самая красивая», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в апреле британская актриса Джоан Коллинз во время прогулки продемонстрировала стройное тело в облегающих брюках и восхитила фанатов. На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent.

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Майя Пономаренко
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