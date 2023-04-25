Швеция обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже

МИД Швеции обвинил в шпионаже пять российских дипломатов, признанных персонами нон грата

Пять российских дипломатов, признанных персонами нон грата, занимались сбором разведданных в Швеции. В шпионаже их обвинило Министерство иностранных дел Швеции, передает РИА Новости.

В ведомстве причиной высылки дипломатов назвали сообщения шведской Службы государственной безопасности (СЭПО) о том, что Россия «постоянно занимается сбором разведданных в Швеции». Представители МИД отметили, что это угроза безопасности страны, «к которой правительство относится очень серьезно».

«СЭПО совместно с другими ведомствами работает над выявлением, прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием этому», — добавили в шведском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил о высылке пятерых российских дипломатов. Он заявил, что «их деятельность на территории страны была несовместима с дипломатическим статусом».