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08:27, 25 апреля 2023Россия

Последствия крушения вертолета санавиации под Волгоградом показали на видео

СК показал видео с места крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской области

Последствия крушения вертолета санитарной авиации под Волгоградом показали на видео. Кадры с места происшествия публикует пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Об авиакатастрофе стало известно ранее 25 апреля. Воздушное судно «Ансат» летело в поселок Ерзовка Городищенского района к месту своей дислокации, но упало примерно в пяти километрах от пункта назначения. Погиб пилот, пассажиров на борту вертолета не было.

Предварительной причиной ЧП назвали техническую неисправность. Пилот вертолета доложил диспетчеру о заходе на посадку, но так и не приземлился в заявленном месте.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Евгения Куликова
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