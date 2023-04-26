Иммунолог объяснил рост числа случаев кори

Иммунолог Крючков объяснил рост числа случаев кори отказом от вакцинации детей

В последние годы охват вакцинации от кори в России упал, что, соответственно, привело и к ослаблению коллективного иммунитета, который должен находиться в пределах 95 процентов. Именно с этим может быть связан рост числа случаев болезни. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«У родителей, действительно, иногда бывают опасения по поводу этой вакцины. Во-первых, иммунизация от кори проводится с помощью живой вакцины, потому она достаточно реактогенна и дает хороший иммунитет. В первые 1-3 дня возможны такие выраженные реакции, как температура, боли в мышцах, недомогание и так далее. Но, несмотря на это, вакцина имеет богатую историю применения, осложнения единичны и почти всегда оказываются несерьезны», — сказал Крючков.

Другой повод для опасений и отказов от вакцинации — давний миф, появившейся в 1990-е годы после публикации статьи в медицинском журнале The Lancet. Ее автор утверждал, что вакцинация от кори приводит к резкому увеличению риска развития аутизма. На исследование быстро отреагировали СМИ, о страшной вакцине рассказывали в газетах, по телевизору, публиковались истории отдельных семей, ставших жертвами иммунизации.

Правда, потом оказалось, что никакой связи нет. Специалисты, изучившие это исследование, пришли к выводу, что автор либо некорректно обработал полученные данные, либо вообще их подделал. В любом случае, связь между вакцинацией от кори и развитием аутизма обнаружена не была Николай Крючков иммунолог

Тем не менее, из-за реактивности вакцины и мифов о ее вреде некоторые родители все же начали отказываться от иммунизации. Именно это, в том числе, по мнению иммунолога, стало причиной роста числа случаев кори.

«Охват вакцинации в последние годы упал. При этом опасно даже падение на 5-10 процентов: необходим коллективный иммунитет около 95 процентов, в противном случае, мы можем потерять над инфекцией контроль. Рост заболеваемость начался еще в 2018-2019 годах, потом пришел коронавирус, противоэпидемические меры. Противоэпидемические меры закончились, и вот мы видим новые расцвет кори», — заметил иммунолог.

Ранее стало известно, что в частных московских клиниках возникла нехватка моновакцин от кори. Это произошло в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью. Об отсутствии моновакцины рассказали представители «Медси», «ABC-медицины», «Евромедклиники», «Юниклиники», «Медлайн-сервиса» и «Центравиамеда». При этом препараты против кори имеются в «Инвитро» и «Медскане».