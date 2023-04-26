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17:34, 26 апреля 2023Наука и техника

В России оценили состояние космической отрасли

Глава «Роскосмоса» рассказал о «не очень хорошем» состоянии российской космической отрасли
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Минэнерго России / Globallookpress.com

Российская ракетно-космическая отрасль находится в «не очень хорошем» состоянии. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, отрасль ждет талантливую молодежь. Он отметил, что «Роскосмос» планирует открыть 4-5 инновационных проектов с привлечением молодежи. Один из проектов связан с созданием многоспутниковой группировки.

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Ранее Борисов сообщил, что Россия может откатиться с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг к 2030 году.

В декабре 2022 года в «Роскосмосе» рассказали, что российские спутники, которые входят в группировку «Марафон-IoT», будут выпускать серийно. Эта система считается аналогом группировки Starlink.

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Даниил Иринин
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