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00:10, 14 апреля 2023Наука и техника

Перспективы России на рынке спутников оценили

Борисов: Россия откатится на седьмое место на рынке спутников, если реализует «Сферу»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия может откатиться с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг к 2030 году. Перспективы на рынке спутников оценил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«К 2030 году, если мы реализуем этот проект ["Сфера"], мы откатимся где-то на седьмое место в мире. Если сегодня мы где-то четвертые после США, Китая, Великобритании со своей группировкой в 192 спутника, а всего в мире летает уже более семи тысяч, к 30-му году это количество кратно вырастет», — сказал Борисов на международном навигационном форуме «Сфера».

По его словам, доля России на рынке будет уменьшаться, если подходы не изменят. Глава «Роскосмоса» добавил, что без развитой системы многоспутниковых группировок, в том числе, нельзя обеспечить обороноспособность страны «на должном уровне» и осуществить переход на цифровую экономику.

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В январе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что космический аппарат «Скиф-Д», который стал первым спутником проекта «Сфера», защитит орбитально-частотный ресурс.

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Даниил Иринин
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