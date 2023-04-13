Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:16, 13 апреля 2023Наука и техника

Россия ускорила создание многоразовых ракет-носителей

Денис Мантуров заявил, что в России ускорили создание многоразовых ракет-носителей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения, заявил на конгрессе «Сфера» вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

«Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты — это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей», — сказал министр.

Вице-премьер отдельно отметил, что в марте началось техническое проектирование многоразового двухступенчатого носителя «Амур-СПГ». Он также напомнил о проработке ключевых технологий, ведущихся по проекту «Корона».

Материалы по теме:
Дешевые, многоразовые, на метане У России таких ракет нет. И не будет
Дешевые, многоразовые, на метанеУ России таких ракет нет. И не будет
2 августа 2018
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

В апреле гендиректор Научно-производственного объединения автоматики Михаил Изюмов сообщил, что перспективная российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления.

В марте в «Роскосмосе» заявили, что отсек полезной нагрузки будет расположен в центре перспективной ракеты «Корона».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.