«Роскосмос» рассказал о возможностях «Короны»

«Роскосмос»: ракета «Корона» получит специальное оборудование в центральном отсеке

Перспективная ракета «Корона» получит отсек полезной нагрузки (ПН) в центре. Это позволит ремонтировать и дозаправлять объекты на орбите. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что специальное оборудование в отсеке ПН ракеты позволит ремонтировать объекты на орбите. Набор оборудования будет зависеть от полетной задачи.

«В данной разработке предусматривается центральное расположение отсека ПН в полностью многоразовой ракете-носителе, следовательно, комбинируя полезную нагрузку, можно решать ту или иную поставленную задачу: выводить ПН, забирать объекты, проводить ремонт или же дозаправку на орбите», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету космического назначения. Первая ступень ракеты будет многоразовой.

В том же месяце генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева Владимир Дегтярь рассказал, что в 2023 году Россия начнет создание ракеты космического назначения «Корона».