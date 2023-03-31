Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:12, 31 марта 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о возможностях «Короны»

«Роскосмос»: ракета «Корона» получит специальное оборудование в центральном отсеке

Изображение: Роскосмос

Перспективная ракета «Корона» получит отсек полезной нагрузки (ПН) в центре. Это позволит ремонтировать и дозаправлять объекты на орбите. Об этом рассказали в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что специальное оборудование в отсеке ПН ракеты позволит ремонтировать объекты на орбите. Набор оборудования будет зависеть от полетной задачи.

«В данной разработке предусматривается центральное расположение отсека ПН в полностью многоразовой ракете-носителе, следовательно, комбинируя полезную нагрузку, можно решать ту или иную поставленную задачу: выводить ПН, забирать объекты, проводить ремонт или же дозаправку на орбите», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В феврале стало известно, что Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету космического назначения. Первая ступень ракеты будет многоразовой.

В том же месяце генеральный директор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева Владимир Дегтярь рассказал, что в 2023 году Россия начнет создание ракеты космического назначения «Корона».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Захарова назвала недопустимыми попытки Запада повлиять на Грузию
Татьяна Толстая обратилась к самогонщикам за консультацией
Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес
Трампа вызовут в суд для предъявления обвинений
В США оценили решение Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном
Хачанов высказался о предстоящем матче против Медведева на турнире ATP в Майами
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
Чехию и Болгарию обвинили в ремонте советских вертолетов для Украины
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.