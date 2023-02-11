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10:22, 11 февраля 2023Наука и техника

В России запатентовали многоразовую двухступенчатую ракету

Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету

Фото: Unsplash

Военно-космическая академия Можайского запатентовала многоразовую двухступенчатую ракету космического назначения. Об этом со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности сообщает ТАСС.

Как указывается в бумаге, изобретение «может использоваться как транспортное космическое средство для доставки полезной нагрузки с поверхности Земли на низкие круговые орбиты».

Отмечается, что первая ступень ракеты будет многоразовой, тогда как вторая будет включать одноразовые топливные баки. Утверждается, что подобная конструкция позволит достичь снижения массы ракеты и увеличить коэффициент конструктивного совершенства.

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В феврале генеральный директор Государственного ракетного центра Макеева Владимир Дегтярь заявил, что в 2023 году Россия начнет создание многоразовой ракеты космического назначения «Корона».

В июле ТАСС со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности сообщил, что Военно-космическая академия Можайского предложила для выведения спутников на высокие околоземные орбиты использовать двухпусковую схему, предполагающую запуск двух носителей.

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Иван Потапов
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