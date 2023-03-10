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20:23, 10 марта 2023Наука и техника

Подписан госконтракт на проект многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

«Роскосмос»: подписан госконтракт на техпроект многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

Фото: Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»

Подписан государственный контракт на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ». Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

«9 марта 2023 года подписан государственный контракт на технический проект», — пишет госкорпорация.

Головным исполнителем в проекте выступает Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Отмечается, что носитель «создается на Восточном и должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения аппаратов».

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12 января 2023

На этапе техпроекта предполагается рассмотрение возможности использования комплекса «Амур-СПГ» для пилотируемых полетов. Техпроектирование ракеты должно завершиться в конце 2024 года.

В ноябре 2022 года РКЦ «Прогресс» сообщил, что защиту эскизного проекта российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которая должна в качестве одного из топливных компонентов использовать метан, планируется провести во второй половине того же месяца.

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Иван Потапов
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