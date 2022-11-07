Проект российского многоразового «Амур-СПГ» защитят в ноябре

РКЦ «Прогресс»: эскизный проект ракеты «Амур-СПГ» защитят в ноябре

Защиту эскизного проекта российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которая должна в качестве одного из топливных компонентов использовать метан, планируется провести во второй половине ноября. Об этом ТАСС сообщили в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

Первую ступень носителя планируется сделать возвращаемой. Защита соответствующего проекта должна состояться на заседании Научно-технического совета «Роскосмоса». В РКЦ «Прогресс» напомнили, что эскизный проект «Амур-СПГ» прошел защиту со стороны головных научно-исследовательских организаций (ГНИО).

В декабре 2021 года на Всероссийском форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2021» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на космодроме Восточный определено место взлета и посадки создаваемой в России многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

В феврале того же года гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о задержке разработки многоразовой ракеты «Амур-СПГ».