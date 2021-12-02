Определено место взлета и посадки российской многоразовой ракеты

На космодроме Восточный определено место взлета и посадки создаваемой в России многоразовой ракеты «Амур-СПГ», заявил на Всероссийском форуме космонавтики и авиации «КосмоСтарт 2021» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В этом году мы выполнили рекогносцировку на космодроме Восточный и определили места для стартового комплекса, для посадочного комплекса. Специально подобрали так, чтобы этот комплекс никому не мешал и по баллистике был энергоэффективен, чтобы ступень можно было возвращать по правильной траектории, по правильному наклонению; безопасность всех объектов космодрома мы учли», — заявил руководитель.

В феврале гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о задержке разработки многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Руководитель отметил, что эскизное проектирование среднего носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок, сообщило, что «Союз-7» («Амур-СПГ») должен выполнить до 50 полетов в космос за время своей службы.