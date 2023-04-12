Российский «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления

Перспективная российская ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления

Перспективная российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления, разработкой ее технического проекта занимается Научно-производственное объединение автоматики (НПОА). Об этом со ссылкой на генерального директора НПОА Михаила Изюмова сообщает ТАСС.

«Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление — возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты», — сказал руководитель.

В НПОА добавили, что система управления будет адаптирована под различные варианты ракеты, в частности, под пилотируемый и грузовой, с одноразовой и многоразовой первой ступенью.

«Нам предстоит после приземления обеспечить диагностику элементов системы управления на возвращаемой ступени и агрегатов. Мы должны разработать соответствующие алгоритмы», — сказал заместитель гендиректора объединения по ракетно-космической тематике Лев Бельский.

В НПОА отметили, что эскиз системы управления ракетой «Амур-СПГ» уже создан и успешно прошел защиту.

В марте «Роскосмос» сообщил, что подписан государственный контракт на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ». Головным исполнителем в проекте выступает Ракетно-космический центр «Прогресс».