В российском городе объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

Администрация Челябинска объявила в городе конкурс на лучшее бомбоубежище

В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище. Это следует из распоряжения, которое было опубликовано на официальном сайте администрации российского города.

Власти решили определить лучшие бункеры вместимостью до 150, 600 и более человек. К критериям отбора в обнародованном документе отнесли герметичность, исправность сантехники, наличие связи и качество вентиляционного оборудования, отсутствие протечек и местонахождение ключей.

Результаты конкурса станут известны в мае.

Аналогичный конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ до этого организовывали в Брянске. Но тогда городские власти обязали прикрепить до 20 фотографий реального состояния укрытия.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Санкт- Петербурге решили продать бомбоубежище с начальной стоимостью 791 тысяча рублей.

Бомбоубежищу требовался ремонт. Кроме того, потенциальным покупателям в нем необходимо было провести электричество, отопление и водопровод.