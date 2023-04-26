Блогерша раскрыла необычный метод окрашивания волос и подверглась критике в сети

TikTok-блогерша Стелла Чини покрасила волосы в рыжий цвет расческой

Блогерша Стелла Чини раскрыла необычный метод окрашивания волос в домашних условиях и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 221,3 тысячи подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @stellamariacini нанесла красящее средство для волос на плоскую расческу и распределила его по всей длине, начиная от середины. «Это отличный способ освежить свою внешность, при этом избегая кардинальных перемен», — пояснила она.

В последующем видео юзерша продемонстрировала результат проведенной процедуры. В ролике видно, что локоны Чини приобрели неравномерный ярко-рыжий цвет. «Это надежный метод, мне нравится», — призналась она.

Подписчики, в свою очередь, оценили новый внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Вам срочно нужно тонирование, этот оттенок слишком желтый», «Очень неравномерно покрасились», «На макушке прям видны пряди, которые сильно обесцветились», «Вам нужно средство для удаления желтизны», — высказались они.

В феврале женщина самостоятельно покрасила волосы и показала страшные последствия на лице. На размещенных кадрах блогерша Тенил предстала перед зрителями с сильно покрасневшей кожей. При этом видно, что от возникшего отека у женщины едва открываются глаза, а под ними мешки.