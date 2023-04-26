Очевидцы описали последствия крушения истребителя под Мончегорском

Очевидцы крушения МиГ-31 под Мончегорском рассказали, что его корпус лежит на дне озера

Очевидцы крушения истребителя МиГ-31 под Мончегорском описали последствия произошедшего. Деталями они поделились в разговоре с RT.

Один из очевидцев рассказал, что корпус военного самолета пробил лед и лежит на дне озера. Собеседник телеканала отметил, что видел на деревьях белые парашюты катапультировавшихся летчиков. «В округе летает вертолет, ищут. Подобраться там будет к деревьям непросто — снега в этих местах до сих пор по пояс», — сказал он.

Сотрудница местной турбазы добавила, что обломки рухнувшего истребителя не горят, так как он рухнул в воду. «Слава богу, никто не пострадал», — сказала она.

Ранее Минобороны России подтвердило крушение МиГ-31 в Мурманской области. Уточнялось, что истребитель потерпел аварию в ходе учебного полета. Оба пилота успели катапультироваться. В министерстве заверили, что их здоровью и жизни ничего не угрожает.