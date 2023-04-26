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17:57, 26 апреля 2023Россия

Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области

Минобороны России подтвердило аварию истребителя МиГ-31 в Мурманской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны России подтвердило аварию истребителя МиГ-31 в Мурманской области, передает РИА Новости.

О возможном крушении самолета ВКС России стало известно ранее 26 апреля.

Самолет потерпел аварию при выполнении учебного полета, сообщили в военном ведомстве. Находившиеся на борту летчики катапультировались, угрозы их жизни и здоровью нет, отметили в Минобороны.

МиГ-31 упал в безлюдном месте, подчеркнули в министерстве.

Ранее в сеть выложили видео, на котором, предположительно, запечатлено кружение самолета Минобороны России. На кадрах видно самолет с вырывающимся из него пламенем.

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Алан Босиков
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