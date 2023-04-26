Предполагаемый момент крушения военного самолета под Мурманском попал на видео

Предполагаемый момент крушения военного самолета в Мончегорске попал на видео

Предполагаемый момент крушения военного самолета в Мурманской области попал на видео. Кадры в среду, 26 апреля, публикует Telegram-канал Shot.

Информация о возможном ЧП в 10 километрах от города Мончегорска поступила на телефон службы «112». По данным Mash, речь может идти об истребителе-перехватчике МиГ-31. На предполагаемое место крушения выехали спасатели.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что причиной авиакатастрофы могло стать возгорание на борту. Предварительно, воздушное судно упало в озеро.

Данные о крушении подтвердили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что самолет выполнял учебный полет. Он упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались и были эвакуированы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.