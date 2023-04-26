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17:56, 26 апреля 2023Россия

Названа возможная причина крушения истребителя МиГ-31 под Мурманском

Причиной крушения МиГ-31 в Мурманской области мог стать пожар на борту

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Причиной крушения российского истребителя-перехватчика МиГ-31 в Мурманской области мог стать пожар на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, предварительно, во время планового полета у МиГ-31 загорелся один из двигателей, что привело к авиакатастрофе. Военный самолет мог рухнуть в озеро.

Представитель силовых структур также подчеркнул, что пилоты, вероятно, катапультировались. Он обратил внимание на сообщения очевидцев, которые наблюдали в небе двух парашютистов.

О крушении военного самолета в 10 километрах от Мончегорска стало известно вечером 26 апреля. В сети также появились кадры, на которых видно, как горящий истребитель падает за лесополосу.

Минобороны России подтвердило факт крушения истребителя. В ведомстве подчеркнули, что МиГ-31 выполнял учебный полет и рухнул в безлюдном месте.

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Константин Лысяков
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