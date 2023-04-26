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09:31, 26 апреля 2023Среда обитания

Перенос капремонта назвали причиной аварийности домов

«Известия»: Народный фронт выявил 114 аварийных домов из-за переноса капремонта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Представители Народного фронта за неделю проверки выявили более 100 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Причиной этого назвали перенос капитального ремонта, сообщают «Известия».

В половине регионов России было выявлено 114 домов в аварийном состоянии старше 1959 года. Выборочный мониторинг был связан с жалобами жильцов. О каждом проблемном объекте специалисты организации сообщили в прокуратуру. Среди проблем домов указали протекающие крыши, трещины в стенах и обваливающиеся потолки.

«Техническое состояние примерно половины таких домов в последние пару лет проверили региональные межведомственные комиссии, но, несмотря на бросающиеся в глаза дефекты, капитальный ремонт в них будет проводиться через 10-15 лет, а то и во второй половине века», — заявили в Народном фронте.

Ранее в Перми мужчина добился получения компенсации от мэрии в десятки тысяч рублей за сгоревшее аварийное жилье через суд.

Нина Ташевская
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