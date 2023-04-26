Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру

TikTok-блогерша Мар сделала перманентный макияж век и пожалела о процедуре

Блогерша Мар (фамилия неизвестна) назвала самой большой ошибкой в своей жизни популярную бьюти-процедуру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @hey.its.mar, чей блог насчитывает 74,3 тысячи подписчиков, рассказала, что решила сделать перманентный макияж век в салоне красоты, когда ей было 19 лет. Речь идет о технике коррекции, которая подразумевает внедрение с помощью иглы специального пигмента в верхние слои кожи для создания стойкого рисунка. «В то время я пользовалась черной подводкой каждый день и думала, что эта процедура сильно упростит мне жизнь. Но теперь я экспериментирую с мейкапом, а мои графические стрелки все портят», — посетовала женщина.

На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала свою внешность с графическими стрелками на глазах. «Возможно, это моя самая большая ошибка в жизни, о которой я сильно сожалею», — призналась Мар.

Публикация стала вирусной и набрала более 40,2 тысячи лайков. Подписчики решили поделиться своим опытом в комментариях под постом. «Вот почему я никогда не делала подобные манипуляции», «Понимаю вас. Раньше я всегда пользовалась подводкой, а сейчас не крашусь ею вовсе», «Я тоже делала перманентный макияж, а теперь свожу его лазером», — написали они.

В марте блогер Али Арсеник также сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Девушка показала на камеру результат проведенных манипуляций. На размещенном видео губы юзерши стали чересчур пухлыми и приобрели алый оттенок. При этом брови пользовательницы сети выглядели неестественно, а на веки были нанесены кривые графические стрелки.