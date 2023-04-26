Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:22, 26 апреля 2023Ценности

Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру

TikTok-блогерша Мар сделала перманентный макияж век и пожалела о процедуре

Фото: francesco de marco / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Мар (фамилия неизвестна) назвала самой большой ошибкой в своей жизни популярную бьюти-процедуру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @hey.its.mar, чей блог насчитывает 74,3 тысячи подписчиков, рассказала, что решила сделать перманентный макияж век в салоне красоты, когда ей было 19 лет. Речь идет о технике коррекции, которая подразумевает внедрение с помощью иглы специального пигмента в верхние слои кожи для создания стойкого рисунка. «В то время я пользовалась черной подводкой каждый день и думала, что эта процедура сильно упростит мне жизнь. Но теперь я экспериментирую с мейкапом, а мои графические стрелки все портят», — посетовала женщина.

На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала свою внешность с графическими стрелками на глазах. «Возможно, это моя самая большая ошибка в жизни, о которой я сильно сожалею», — призналась Мар.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Публикация стала вирусной и набрала более 40,2 тысячи лайков. Подписчики решили поделиться своим опытом в комментариях под постом. «Вот почему я никогда не делала подобные манипуляции», «Понимаю вас. Раньше я всегда пользовалась подводкой, а сейчас не крашусь ею вовсе», «Я тоже делала перманентный макияж, а теперь свожу его лазером», — написали они.

В марте блогер Али Арсеник также сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков последствиями неудачной процедуры. Девушка показала на камеру результат проведенных манипуляций. На размещенном видео губы юзерши стали чересчур пухлыми и приобрели алый оттенок. При этом брови пользовательницы сети выглядели неестественно, а на веки были нанесены кривые графические стрелки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Очевидцы описали последствия крушения истребителя под Мончегорском
В российском футбольном клубе высказались о раскрытии договорного матча
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.