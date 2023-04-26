Россиянин подорвался на гранате на берегу реки

Mash Siberia: мужчина подорвался на гранате на берегу реки в новосибирском Куйбышеве

Мужчина подорвался на гранате на берегу реки в Куйбышеве Новосибирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По предварительным данным, все произошло 25 апреля. Сейчас на участке, где подорвался россиянин, начали работу саперы.

Очевидцы рассказали, что мужчине не удалось выжить. По какой причине произошел взрыв, на данный момент неизвестно, пишет региональный портал Ngs.ru.

В ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что уточняют информацию по ситуации.

24 апреля сообщалось, что в Крыму мужчина подорвался на взрывном устройстве недалеко от берега. Погибшим оказался 45-летний житель Алушты. Сразу после происшествия к месту прибыли оперативники.

До этого в Брянской области мужчина погиб при попытке проникнуть через российскую границу. Среди вещей мужчины позже обнаружили кошелек с гривнами.