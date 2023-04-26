Строителей заподозрили в хищении 300 миллионов рублей у спецназа ГРУ

«Ъ»: строителей заподозрили в хищении 300 миллионов рублей при ремонте жилья спецназа ГРУ

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело в отношении Татьяны Алябьевой за хищение почти 300 миллионов рублей у Главного разведывательного управления (ГРУ). Это четвертое подобное дело на счету бизнесвумен, которая уже осуждена за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, частично подтвержденной Мосгорсудом, будучи владелицей ООО «СД Атриум» Алябьева получала крупные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны: школ, многоквартирных домов и казарм в военных городках. А полученные средства она выводила через фирмы-однодневки. Среди пострадавших оказалось и ГРУ.

В данном деле речь идет о реконструкции жилья в военной части спецназа ГРУ «Сенеж», расположенной в Солнечногорске Московской области. Работы не были выполнены в установленный срок, а аванс в размере 80 процентов стоимости услуг и материалов — 295,95 миллиона рублей — не был возвращен.

Следствие полагает, что Альябьева действовала вместе с сообщниками — своим заместителем Петром Дорофеевым и неустановленными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам». Отмечается, что предпринимательница признала вину и сотрудничает со следствием.

В ноябре 2022 года сообщалось, что главное военное следственное управление Следственного комитета заочно обвинило предпринимателя Алексея Гагулина — одного из участников преступной группы, похитившей при строительстве и реконструкции подземных бункеров для нужд Минобороны РФ около четырех миллиардов рублей. Подрядчики завысили цены на материалы и работы, не выполнили их в том объеме, который был предусмотрен соглашением.