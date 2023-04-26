«Миннесота» Капризова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старс» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старс» в матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев площадки. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тай Делландреа. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел четвертую подряд игру без результативных действий.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Далласа». «Миннесота» оказалась в шаге от вылета из плей-офф. Шестой матч состоится в Сент-Поле 29 апреля.

Серия плей-офф стартовала в НХЛ 18 апреля. В первом раунде матчи проводят 16 команд (по восемь в Западной и Восточной конференциях).