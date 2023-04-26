Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
13:30 (Мск)
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Сегодня
15:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
09:26, 26 апреля 2023Спорт

«Миннесота» Капризова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старс» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старс» в матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев площадки. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон, Мэйсон Марчмент и Тай Делландреа. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провел четвертую подряд игру без результативных действий.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Далласа». «Миннесота» оказалась в шаге от вылета из плей-офф. Шестой матч состоится в Сент-Поле 29 апреля.

Серия плей-офф стартовала в НХЛ 18 апреля. В первом раунде матчи проводят 16 команд (по восемь в Западной и Восточной конференциях).

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Под Москвой два дрона упали на территории частных домов
Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в российской шахте
Полиция начала проверку из-за травмирования игрока «Краснодара» в матче РПЛ
В США назвали провалы в политике Байдена
Поставки алкоголя в Россию резко выросли
Россиянкам назвали подходящие для женского гардероба мужские вещи
Назван срок истощения запасов нефти в России
Начались слушания по обвинению Трампа в изнасиловании
Инфляционные риски в России оценили
Столичная школьница выпила 50 таблеток обезболивающего из-за боязни экзамена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.