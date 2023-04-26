Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына

В ЮАР предъявили обвинения в убийстве охотнику, случайно застрелившему семимесячного сына

Житель провинции Лимпопо в ЮАР решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына из пневматической винтовки. Об этом сообщает IOL.

Ребенка экстренно госпитализировали с ранением в грудь, но медики не смогли его спасти. В ходе опроса в полиции охотник признался в содеянном. Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в убийстве.

Полиция изъяла у него пневматическую винтовку. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В полиции призвали местных жителей соблюдать меры безопасности при обращении с оружием.

Ранее сообщалось, что охотник вблизи китайского города Ша-Цзы выстрелил в мужчину, которого случайно перепутал с зайцем, и погубил его. Рыбак утонул в канаве после того, как получил ранение в голову из пневматического ружья.

