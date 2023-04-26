Стала известна судьба пилотов упавшего в Мурманской области военного самолета

Пилоты упавшего в Мурманской области военного самолета МиГ-31 катапультировались

Пилоты упавшего в Мурманской области военного самолета МиГ-31 катапультировались. Об их судьбе сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Собеседник агентства отметил, что жизни летчиков ничего не угрожает. «Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.