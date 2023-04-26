Подсчитана сумма не израсходованных на капремонт денег

Генеральный прокурор Краснов: 100 миллиардов рублей не были израсходованы на капремонт

В 2022 году сумма собранных, но при этом не израсходованных на капитальный ремонт денег в России достигла 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального прокурора страны Игоря Краснова.

«В 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил 100 миллиардов рублей. Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей», — подсчитал Краснов.

Генеральный прокурор отметил, что за 2022 год капитальный ремонт не был выполнен в 16 тысячах жилых зданий. В итоге услуги не были оказаны 1,5 миллиона человек. Для решения вопроса Краснов предложил передать полномочия по открытию лицевых счетов регоператоров Федеральному казначейству — таким образом расходование денежных средств и управление временно свободными финансами будет под контролем.

Ранее представители Народного фронта за неделю проверки выявили более 100 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Причиной этого назвали перенос капитального ремонта.