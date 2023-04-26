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09:06, 26 апреля 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики первого складного смартфона Google

Инсайдер: складной смартфон Google Pixel Fold получит чип Tensor и два OLED-экрана

Кадр: Front Page Tech / YouTube

Первый складной смартфон от Google получит два экрана и два процессора. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил известный инсайдер Джон Проссер.

Блогер сослался на инсайдера в компании, согласно которому смартфон Google Pixel Fold будет анонсирован на мероприятии Google I/O, которое состоится 10 мая. Аппарат будет иметь два чипа — основной процессор Tensor второго поколения и чип Titan M2, который будет отвечать за безопасность и шифрование данных. Гаджет оснастят 12 гигабайтами оперативной памяти.

Согласно раскрытым характеристикам, телефон получит внешний 5,8-дюймовый OLED-экран разрешением 2092х1080 пикселей с частотой 120 герц. Внутренний OLED-дисплей будет иметь 7,6-дюймовую диагональ, разрешение 2208x1840 пикселей и поддерживать частоту 120 герц. Основная камера девайса получит объективы разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселя с поддержкой пятикратного оптического зума. На фронтальной панели будет расположена камера разрешением 9,5 мегапикселя.

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По сообщению источника, Pixel Fold оснастят аккумулятором, который позволит устройству работать около 24 часов. Также аппарат получит поддержку «экстремального» режима энергосбережения с автономностью до 72 часов.

Джон Проссер заявил, что первый складной гаджет от Google выйдет в двух версиях. Модель с 256 гигабайтами встроенной памяти оценят в 1799 долларов, или около 145 тысяч рублей. Версия с 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 1919 долларов, или около 156 тысяч рублей.

Ранее инсайдер рассказал, что Google Pixel Fold оценят минимум в 1,7 тысячи долларов. Складной девайс будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 4, который оценен в США в 1799 долларов.

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Андрей Ставицкий
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