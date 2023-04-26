Раскрыты характеристики первого складного смартфона Google

Инсайдер: складной смартфон Google Pixel Fold получит чип Tensor и два OLED-экрана

Первый складной смартфон от Google получит два экрана и два процессора. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил известный инсайдер Джон Проссер.

Блогер сослался на инсайдера в компании, согласно которому смартфон Google Pixel Fold будет анонсирован на мероприятии Google I/O, которое состоится 10 мая. Аппарат будет иметь два чипа — основной процессор Tensor второго поколения и чип Titan M2, который будет отвечать за безопасность и шифрование данных. Гаджет оснастят 12 гигабайтами оперативной памяти.

Согласно раскрытым характеристикам, телефон получит внешний 5,8-дюймовый OLED-экран разрешением 2092х1080 пикселей с частотой 120 герц. Внутренний OLED-дисплей будет иметь 7,6-дюймовую диагональ, разрешение 2208x1840 пикселей и поддерживать частоту 120 герц. Основная камера девайса получит объективы разрешением 48, 10,8 и 10,8 мегапикселя с поддержкой пятикратного оптического зума. На фронтальной панели будет расположена камера разрешением 9,5 мегапикселя.

По сообщению источника, Pixel Fold оснастят аккумулятором, который позволит устройству работать около 24 часов. Также аппарат получит поддержку «экстремального» режима энергосбережения с автономностью до 72 часов.

Джон Проссер заявил, что первый складной гаджет от Google выйдет в двух версиях. Модель с 256 гигабайтами встроенной памяти оценят в 1799 долларов, или около 145 тысяч рублей. Версия с 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 1919 долларов, или около 156 тысяч рублей.

Ранее инсайдер рассказал, что Google Pixel Fold оценят минимум в 1,7 тысячи долларов. Складной девайс будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 4, который оценен в США в 1799 долларов.