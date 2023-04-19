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16:38, 19 апреля 2023Наука и техника

Раскрыта стоимость первого складного смартфона Google

CNBC: складной смартфон от Google Pixel Fold оценят в 1700 долларов

Кадр: FRONT PAGE TECH / YouTube

Инсайдер назвал стоимость первого складного телефона от Google и раскрыл его характеристики. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Авторы медиа сослались на внутренний источник в корпорации, согласно которому IT-гигант из США представит первый складной смартфон на ежегодной конференции разработчиков Google I/O. Мероприятие состоится 10 мая.

Инсайдер рассказал, что аппарат фигурирует под кодовым названием Felix. Скорее всего, девайс будет анонсирован под наименованием Pixel Fold. Также источник отметил, что Google будет позиционировать свое устройство как девайс с самым прочным шарниром для складывания. Аппарат оценят в 1700 долларов или около 139 тысяч рублей — флагман будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 4, который оценен в США в 1799 долларов.

Новый телефон в сложенном состоянии будет иметь 5,8-дюймовый экран, а в разложенном — дисплей на 7,6 дюйма. Гаджет будет работать на фирменном процессоре Google Tensor G2 и иметь аккумулятор, рассчитанный на 72 часа работы в режиме пониженного энергопотребления. Журналисты CNBC обратились в Google, но представитель компании отказался от комментария.

У Google есть серия смартфонов Pixel. О возможном выходе складных девайсов впервые стало известно осенью 2021 года.

В середине марта о том, что Google готова представить свой перый складной телефон, сообщил известный инсайдер Роланд Квандт. По информции специалиста, компания выпустит смартфон в продажу в июне.

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Андрей Ставицкий
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